Derechos Humanos fortalece trabajo interinstitucional en apoyo a víctimas de violencia de género

La Dirección de Derechos Humanos llevó a cabo este día el taller “Violencia contra las mujeres”, como respuesta a una solicitud realizada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) del municipio de Nuevo Casas Grandes.

Santiago González Reyes, titular de la dependencia, aclaró que el objetivo es “fortalecer la sensibilización, prevención y atención de la violencia contra la mujer”.

Explicó que el taller permitió proporcionar herramientas para reconocer y prevenir situaciones de violencia, promoviendo el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la construcción de entornos libres de violencia para mujeres, niñas y adolescentes.

El funcionario manifestó que este tipo de acciones contribuye al fortalecimiento del trabajo coordinado entre instituciones, para la prevención de la violencia, así como para la promoción de una cultura de respeto, igualdad y no discriminación.