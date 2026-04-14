Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quedó en libertad tras haber permanecido casi tres semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de El Paso, Texas.

Su nombre dejó de aparecer este 13 de abril en el registro oficial de personas detenidas por la autoridad migratoria estadounidense, lo que confirma un cambio en su estatus legal luego de haber sido ingresada al Centro de Procesamiento del ICE el pasado 25 de marzo por un asunto de carácter migratorio.

La exprimera dama del estado había sido retenida durante una revisión migratoria derivada de una presunta irregularidad en su estancia en Estados Unidos. Desde entonces permaneció en las instalaciones ubicadas en Montana Avenue, cerca del aeropuerto internacional de El Paso, un centro utilizado para resguardar a personas sujetas a procedimientos por presuntas violaciones a las leyes de estancia en ese país.

La duración de estos procesos suele variar ampliamente, desde resoluciones en cuestión de días hasta casos que se prolongan por meses, dependiendo de la complejidad del expediente.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si su liberación corresponde a una exoneración, a la continuación del proceso en libertad o al otorgamiento de una fianza, por lo que su situación jurídica permanece sin detalles oficiales.

Sin embargo, personas cercanas a Gómez Fong confirmaron que ya se encuentra reunida con su familia, mientras que su nombre ha sido retirado del sistema público de detenciones del ICE.

Aunque su detención en Estados Unidos se relaciona únicamente con un procedimiento migratorio, en México continúan vigentes al menos dos órdenes de aprehensión en su contra, emitidas en 2020, por los delitos de robo y cohecho, según informó el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

A pesar de ello, no existe una solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano, aun cuando Gómez Fong ha residido en Estados Unidos desde el final de la administración estatal encabezada por su esposo.

La liberación de Gómez Fong ocurre en un contexto en el que el caso de su esposo, César Duarte, continúa su curso judicial en México, donde enfrenta cargos de peculado tras su extradición en 2022. Mientras tanto, la situación migratoria y legal de Gómez Fong en territorio estadounidense permanece en un terreno de incertidumbre, a la espera de que se aclaren los términos bajo los cuales recuperó su libertad.