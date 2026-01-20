Un nuevo ciclo escolar ha iniciado en esta casa de estudios, y con él se llenaron nuevamente los salones, laboratorios y bibliotecas de esta Universidad para continuar con la preparación académica y profesional de más de 39 mil universitarios.

Pero, a diferencia de semestres anteriores, la UACJ recibió a sus alumnos con una novedad en la infraestructura al interior del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA): una cancha de pádel

Previo a la inauguración de este espacio deportivo, el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, acompañado por varias autoridades universitarias, realizaron el ya tradicional recorrido del primer día de clases, con la idea de desearles a los estudiantes que inician su vida universitaria en esta Institución el mayor de los éxitos en su nueva etapa académica.

“Esta va a ser su casa en los próximos años. Y lo que quiero transmitirles es que cuiden mucho su casa, cuiden a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La Universidad les va a dar las herramientas y todo lo que ustedes necesitan para que sean unos buenos profesionistas en el campo laboral. Aprovechen al máximo, va a ser su mejor etapa”, fueron las palabras que el rector de la UACJ les transmitió a los alumnos de nuevo ingreso del ICSA.

También, los invitó a que aprovechen todas las instalaciones que forman parte de esta casa de estudios, incluyendo las culturales y deportivas, pues aseguró que son espacios que también contribuyen positivamente a su formación profesional y personal.

Seguridad y Políticas Públicas, Derecho, Psicología, Economía, Trabajo Social y Educación son las carreras a las que pertenecen los estudiantes que recibieron la bienvenida al ciclo escolar, enero-junio 2026, por parte del rector de la UACJ.

Al finalizar el recorrido de inicio de clases, las autoridades universitarias inauguraron oficialmente la cancha de pádel del Instituto de Ciencias Sociales y a Administración, pensada en promover la actividad física, el esparcimiento saludable y la convivencia social entre la comunidad universitaria.

En su mensaje de inauguración, el rector Constandse Cortez mencionó que esta decisión de contar con canchas de pádel surge del interés por fomentar el deporte interno entre los universitarios.

Mencionó que en total serán 4 canchas universitarias de este popular deporte, mismas que estarán ubicadas en el Campus Ciudad Universitaria y en los institutos de Ciencias Biomédicas (ICB), así como en Ingeniería y Tecnología (IIT) y Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

La cancha de pádel del ICSA fue posible con una inversión, hecha con recursos propios, de 1,797,299.35 pesos.

El área construida es de 350 metros cuadrados, y consta de una cancha de pádel de uso profesional, con vidrio templado, pasto sintético especializado y una estructura metálica.

Al recorrido de bienvenida al nuevo ciclo escolar, el rector estuvo acompañado por el secretario general, doctor Salvador David Nava Martínez; la secretaria Académica, maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, el director del ICSA, doctor Jesús Meza Vega, así como por los jefes de departamento y coordinadores de programa del Instituto.

El presídium para la inauguración de la cancha de pádel estuvo encabezado por el rector, doctor Daniel Alberto Constandse Cortez; el secretario general, doctor Salvador David Nava Martínez; la secretaria Académica, maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, el director del ICSA, doctor Jesús Meza Vega; la maestra Karla Margarita Salinas González Vidal, directora general de Finanzas; el doctor René Ramos Tamez, director general del Deporte; y el maestro Carlos Álvarez Órnelas, director general de Infraestructura Física y Sustentabilidad.