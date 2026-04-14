La Secretaría de Turismo dio a conocer que el periodo vacacional de Semana Santa 2026, generó una derrama económica cercana a los 490 millones de pesos (mdp) en todo el estado, lo que representa un incremento de aproximadamente 5 por ciento respecto al año anterior.

Durante el periodo del 28 de marzo al 5 de abril, se contabilizaron cerca de 250 mil turistas-noche, es decir, personas que pernoctan en una localidad distinta a la de su residencia, lo que se reflejó en una ocupación hotelera del 72 por ciento.

Del 1 al 5 de abril se contó con la presencia de cerca de medio millón de excursionistas, lo que representó un aumento del 6 por ciento en comparación con el año pasado.

De este total, más del 98 por ciento correspondió a visitantes en centros recreativos, mientras que el resto participó en representaciones del Viacrucis en distintos puntos del estado, principalmente en la Sierra Tarahumara.

El destino más visitado durante este periodo vacacional fue Ciudad Juárez, con mayor afluencia en el parque El Chamizal; el segundo lugar fue la ciudad de Chihuahua y sus alrededores.

En tercer lugar, se ubicaron las Perlas del Conchos, que presentaron una mayor afluencia de visitantes, particularmente en los municipios de Julimes, San Francisco de Conchos y Camargo. Otros municipios con alta presencia turística fueron Bocoyna, Jiménez, Urique (hogar de las Barrancas del Cobre), Meoqui y Aldama.