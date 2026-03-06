Confirman muerte de Karol Toledo; es la segunda alumna de la UAEM encontrada sin vida

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el hallazgo sin vida de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuya desaparición había sido reportada días antes en el municipio de Mazatepec.

#FiscaliaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez.



Esta… pic.twitter.com/IBB4vxhYyx — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

De acuerdo con autoridades estatales, el cuerpo de la joven de 18 años fue localizado el 5 de marzo en el municipio indígena de Coatetelco, durante las labores de búsqueda que se realizaban para dar con su paradero. Tras los análisis correspondientes, se confirmó que se trataba de la estudiante.

Karol Toledo había sido reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo. Era alumna de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su desaparición generó preocupación entre familiares, compañeros y la comunidad universitaria, quienes exigieron a las autoridades intensificar las acciones para localizarla.

El hallazgo de la joven ocurre en medio de un clima de tensión en la universidad, ya que se trata de la segunda estudiante de la UAEM encontrada sin vida en pocos días, luego del caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, también de 18 años. Ambos hechos han provocado indignación y movilizaciones estudiantiles en el estado de Morelos.

Tras confirmarse la muerte de Karol Toledo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresó su pesar y solidaridad con la familia de la joven, al tiempo que exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el caso y castigar a los responsables.

La comunidad universitaria y colectivos sociales han reiterado su llamado a reforzar la seguridad y a garantizar justicia ante la creciente violencia que afecta a las estudiantes en la entidad.