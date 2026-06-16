Ante el inicio de la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, CONCANACO SERVYTUR llamó a privilegiar la decisión económica sobre el ruido político: lo que genera empleo y atrae inversión a los 5.2 millones de negocios familiares, comercios y empresas de servicios del país es la certeza de las reglas, no la confrontación.

“El T-MEC es una decisión económica que debe estar por encima del discurso político. Lo que da empleo y atrae inversión no es el ruido, es la certeza de las reglas”, afirmó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR.

El contexto es estratégico: en abril, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron un récord histórico de 50,692 millones de dólares, con crecimiento anual de 21.1%, consolidando a México como socio comercial prioritario de Norteamérica. La actividad terciaria creció 2.84% anual y el consumo privado 3.83% en marzo 2026 (INEGI), señales de un mercado interno dinámico que un marco comercial estable puede potenciar directamente en los negocios familiares.

Los analistas financieros estiman solo un 10% de probabilidad de ruptura total del acuerdo, mientras que el escenario más probable —una extensión negociada— mantiene incertidumbre para las cadenas de valor y las MiPyMEs. Si el T-MEC no se ratifica antes del 1 de julio, se abre un período de revisiones anuales durante diez años, el escenario menos deseable para la inversión, el comercio y los miles de negocios familiares que dependen de la integración regional de Norteamérica.

Sin embargo, México fue clasificado como el segundo país más complejo del mundo para hacer negocios (TMF Group, 2026), un recordatorio de que la certeza del T-MEC debe acompañarse de simplificación administrativa, agenda que impulsa el equipo de la Dra. Claudia Sheinbaum.

“Trabajamos en una agenda concreta: que el tratado continúe con reglas claras y estables, y que la simplificación de trámites llegue también al negocio más pequeño, para que la formalidad convenga”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano.

La Confederación reconoce el trabajo de la delegación mexicana, acompaña el proceso con propuestas y se suma a la agenda de reactivación económica del Gobierno de México.