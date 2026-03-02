Este 1 de marzo se conmemora el Día Internacional de Protección Civil, fecha que recuerda la entrada en vigor, en 1972, de la Organización Internacional de Protección Civil, cuya constitución fue establecida el 17 de octubre de 1966.



La conmemoración reconoce la labor de quienes trabajan diariamente en la prevención y reducción de riesgos, así como en la protección de la vida y el patrimonio de la población ante situaciones de emergencia y desastre en todo el mundo.



En México, la Protección Civil surge como una respuesta institucional tras los sismos de septiembre de 1985, hechos que marcaron un antes y un después en la gestión de riesgos en el país. Como resultado de esa experiencia, el 6 de mayo de 1986 fue publicado el decreto de creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), estableciendo las bases para la coordinación entre autoridades y sociedad.



En el estado de Chihuahua, el Sistema Estatal de Protección Civil se estableció en 1994, integrando a los 67 municipios en una estructura organizada para fortalecer la prevención, la atención de emergencias y la cultura de la protección civil.



En Ciudad Juárez, la Unidad Municipal de Protección Civil fue creada entre 1994 y 1995, consolidando el trabajo preventivo y de respuesta a nivel local, mediante la coordinación de cuerpos de emergencia, capacitación ciudadana y acciones permanentes de monitoreo y vigilancia.



La Dirección General de Protección Civil recordó que la prevención, la preparación y la autoprotección son responsabilidad de todas y todos, e invitó a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la prevención para reducir riesgos y salvaguardar vidas.