En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la Dirección de Salud Municipal reconoció la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud integrales, dignos y con perspectiva de género para todas las mujeres.

Esta fecha se conmemora cada 28 de mayo, desde 1987, con el objetivo de visibilizar las distintas problemáticas que afectan la salud física, emocional, sexual y reproductiva de las mujeres en todo el mundo, así como promover acciones que permitan mejorar su calidad de vida.

La dependencia destacó que esta conmemoración también busca crear conciencia sobre la necesidad de fortalecer el acceso universal a servicios médicos, información preventiva, métodos anticonceptivos seguros y atención oportuna, respetando siempre los derechos y decisiones de cada mujer.

Daphne Santana, directora de Salud Municipal, señaló que a lo largo de los años han persistido diversos desafíos relacionados con la salud femenina, especialmente en temas de prevención, atención médica especializada y acceso igualitario a servicios de salud para mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

La titular de la dependencia reiteró que las mujeres viven distintas realidades y enfrentan diferentes necesidades de salud, por lo que es fundamental continuar impulsando políticas públicas, campañas de prevención y acciones de concientización que promuevan el bienestar integral de niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores.

Santana Fernández hizo un llamado a la comunidad para fomentar una cultura de respeto, información y autocuidado, además de continuar trabajando en conjunto para garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida saludable y libre de violencia.