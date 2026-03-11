miércoles, marzo 11, 2026
Considera federación inversión en Ciudad Juárez para este año: alcalde

El Gobierno Federal tiene contemplado invertir en varias obras y acciones para el beneficio de esta frontera, comentó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acerca de la reunión que tuvo ayer martes con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se convocó a 61 alcaldes de México.

“Nos presentaron varios programas que, la verdad, en este momento es difícil darles a conocer todo. Son pequeñas obras y acciones que se van a hacer este mismo año, como el Centro Comunitario México Imparable”, precisó el edil.

Dijo que la administración a su cargo está gestionando que esa inversión sea destinada al Parque Norponiente, puesto que ya se han destinado a ese espacio 150 millones de pesos, por lo que al agregar la inversión federal, este mismo año se podría tener algo más grande.

