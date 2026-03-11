Indignan a creyentes murales con representaciones de la Virgen Centro Cívico S-MART: “Es una aberración”

La colocación de varios murales con representaciones de imágenes religiosas intervenidas generó controversia este martes 11 de marzo en el exterior del Centro Cívico S-MART, en Ciudad Juárez, luego de que ciudadanos observaran las pinturas colgadas en el barandal del inmueble.

Las obras muestran figuras asociadas con la tradición católica, como la Virgen de Guadalupe y ángeles, pero representadas de manera distinta a la iconografía tradicional. Algunos ciudadanos señalaron que las imágenes presentan elementos considerados ofensivos o irreverentes hacia símbolos religiosos.

José Martínez, un ciudadano de 62 años al ver las imágenes deformadas, expresó su inconformidad al considerar que las pinturas representan una falta de respeto hacia la fe católica. “Es una expresión aberrante que va en contra de nuestras tradiciones religiosas”, comentó al referirse a las representaciones.

El ciudadano también señaló que, desde su perspectiva personal como creyente, las personas responsables de colocar las imágenes pudieron haber buscado generar polémica o controversia pública. Añadió que este tipo de expresiones resultan ofensivas para quienes profesan la religión católica.

Hasta el momento no se ha informado quién colocó los murales ni si forman parte de alguna manifestación artística o protesta. Tampoco se ha emitido una postura oficial por parte del Centro Cívico S-MART sobre la presencia de las pinturas en el lugar.