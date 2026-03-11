Tras críticas de vecinos, Centro Cívico S-mart evita hablar sobre murales religiosos

Los administradores del Centro Cívico S-mart evitaron dar declaraciones respecto a los murales colocados recientemente en las rejas del recinto, los cuales han generado inconformidad entre vecinos del sector al considerar que algunas imágenes religiosas fueron representadas de forma ofensiva.

Durante un recorrido realizado por este medio, personal administrativo del lugar declinó ofrecer una entrevista o emitir una postura oficial sobre el contenido de las pinturas. De acuerdo con trabajadores del recinto, los directivos están enterados de la instalación de las obras, pero optaron por no hacer comentarios al respecto.

En su lugar, personal de seguridad del complejo señaló que la información sobre el significado de los murales debe solicitarse directamente al artista responsable de las pinturas, ya que —dijeron— es él quien puede explicar el mensaje o la intención detrás de cada obra colocada en la periferia del lugar.

Las imágenes fueron instaladas en las mallas que rodean el centro cívico y muestran representaciones relacionadas con símbolos del catolicismo, como figuras de la Virgen María y otros elementos religiosos. Vecinos del área expresaron su molestia al considerar que la forma en que fueron pintadas resulta irrespetuosa para quienes profesan esa fe.

Habitantes cercanos al recinto señalaron que no están en contra del arte urbano, pero cuestionaron el uso de símbolos sagrados en representaciones que —según afirman— pueden interpretarse como una burla o falta de respeto hacia la comunidad católica.

Hasta el momento, la administración del S-mart no ha emitido un posicionamiento público sobre la polémica generada por los murales ni sobre los criterios utilizados para autorizar su colocación en el espacio.