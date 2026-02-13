La delegación juarense de futbol compitió en la Olimpiada Estatal, donde lograron el primer lugar en dos categorías y, con ello, clasificar a la fase regional, rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

Los equipos juarenses que clasificaron al Regional fueron las Categorías Sub 14 Femenil y Sub 15 Varonil, luego de vencer en las finales a sus similares de Delicias y Chihuahua, respectivamente, en la competencia que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, del 6 al 8 de febrero.

Juárez también compitió en las categorías Sub 14 Varonil y Sub 15 Femenil, pero no pudieron subir a lo más alto del podio al quedar en tercer y segundo lugar, de manera respectiva.

La Olimpiada Regional se llevará cabo en el mes de marzo, en la capital del estado, donde enfrentará a equipos de Baja California, Sinaloa y Sonora.

Sub 14 Femenil

1ro Juárez

2do Delicias

3ro Chihuahua A

Sub 14 Varonil

1ro Delicias

2do Chihuahua A

3ro Juárez A

Sub 15 Femenil

1ro Chihuahua

2do Juárez

3ro Delicias

Sub 15 Varonil

1ro Juárez

2do Chihuahua

3ro Delicia