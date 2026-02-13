viernes, febrero 13, 2026
Consigue Juárez dos boletos al regional de futbol

by Salvador Miranda
La delegación juarense de futbol compitió en la Olimpiada Estatal, donde lograron el primer lugar en dos categorías y, con ello, clasificar a la fase regional, rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

Los equipos juarenses que clasificaron al Regional fueron las Categorías Sub 14 Femenil y Sub 15 Varonil, luego de vencer en las finales a sus similares de Delicias y Chihuahua, respectivamente, en la competencia que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, del 6 al 8 de febrero.

Juárez también compitió en las categorías Sub 14 Varonil y Sub 15 Femenil, pero no pudieron subir a lo más alto del podio al quedar en tercer y segundo lugar, de manera respectiva.

La Olimpiada Regional se llevará cabo en el mes de marzo, en la capital del estado, donde enfrentará a equipos de Baja California, Sinaloa y Sonora.

Sub 14 Femenil
1ro Juárez
2do Delicias
3ro Chihuahua A

Sub 14 Varonil
1ro Delicias
2do Chihuahua A
3ro Juárez A

Sub 15 Femenil
1ro Chihuahua
2do Juárez
3ro Delicias

Sub 15 Varonil
1ro Juárez
2do Chihuahua
3ro Delicia

