viernes, febrero 13, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Se consolida Marco Bonilla entre los mejores alcaldes del PAN a nivel nacional
Portada

Se consolida Marco Bonilla entre los mejores alcaldes del PAN a nivel nacional

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

De acuerdo con la más reciente evaluación de alcaldes del Partido Acción Nacional, elaborada por la casa encuestadora RUBRUM, Marco Bonilla destaca como uno de los presidentes municipales mejor calificados del país.

En el ranking nacional de trabajo y desempeño, Chihuahua Capital se ubicó en el segundo lugar, colocándose entre los gobiernos municipales con mayor respaldo ciudadano dentro del PAN.

En servicios públicos, la ciudad alcanzó el tercer lugar nacional, reflejo del trabajo constante en limpieza, alumbrado, mantenimiento urbano y atención a los espacios públicos.

En cercanía con la ciudadanía, Marco Bonilla obtuvo el primer lugar nacional, confirmando un estilo de gobierno cercano, presente y en contacto directo con las y los chihuahuenses.

banner

Además, en percepción de seguridad, Chihuahua Capital se posicionó en el cuarto lugar nacional, manteniéndose entre las ciudades mejor evaluadas dentro del partido.

Estos resultados consolidan a Marco Bonilla como uno de los referentes nacionales del PAN en trabajo, cercanía y resultados.

You Might Also Like

You may also like

Atiende Protección Civil 47 servicios de emergencia en las últimas 24 horas

Asegura SSPE a sujeto con droga y armamento en Ojinaga

Lanza UACH app “Consanguíneos: Tu voluntad nos conecta” para fortalecer la donación...

Consigue Juárez dos boletos al regional de futbol

Pronostican 50% de precipitación pluvial

En estos Estados ya es obligatorio el cubreboca a causa del sarampión