Con la participación de actores clave del sector salud, la academia y la sociedad civil, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), presentó la aplicación “Consanguíneos: Tu voluntad nos conecta”, una herramienta digital que busca impulsar la donación voluntaria de sangre y fortalecer el acceso oportuno a este recurso vital.

Durante su mensaje, el rector, maestro Luis Alfonso Rivera Campos destacó que cuando la sociedad demanda cambios, la universidad tiene la responsabilidad de atenderlos. Señaló que mantener una conexión permanente con la comunidad es uno de los principales parámetros institucionales y representa una forma de retribuir a la sociedad. Reconoció que este proyecto, alineado al Plan de Desarrollo Universitario (PDU), refleja el compromiso social de la UACH y la formación de talento con sentido humano.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, M.C. Emiliano Zapata Chávez, subrayó que los productos sanguíneos son un componente esencial en los sistemas de salud. Indicó que la escasez crítica y el acceso limitado se han convertido en un problema global, pues la falta de donaciones provoca millones de muertes que podrían evitarse con disponibilidad oportuna.

Recordó que el 40 por ciento de las donaciones mundiales se concentra en países desarrollados, lo que deja a diversas regiones con acceso insuficiente. En este contexto, explicó que Consanguíneos surge como un proyecto desarrollado por estudiantes de Químico Bacteriólogo Parasitólogo (QBP), con el objetivo de atender la problemática de la donación voluntaria mediante innovación y coordinación interinstitucional.

El director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Q.B.P. Gilberto Grijalva Saavedra, destacó que la universidad juega un papel fundamental en la sensibilización de su comunidad para convertirse en donadores altruistas y calificó a la institución como solidaria y comprometida con la salud pública, vínculo que hoy se fortalece con el lanzamiento de esta aplicación.

La app Consanguíneos permite realizar un registro sencillo para donar o solicitar apoyo, generar un “match” directo entre donadores y receptores, activar alertas y utilizar geolocalización para agilizar la respuesta. Además, integra un sistema de recompensas, contenidos educativos y beneficios para empresas que se sumen a la iniciativa, con el propósito de promover un cambio cultural basado en la donación altruista. “No es solo una app, es un movimiento que conecta cabeza, corazón y manos”, se destacó durante la presentación.

Durante la presentación, la QBP Daniela Salinas; así como el Dr. Miguel Ángel Flores Villalobos, Coordinador de Consanguíneos, realizaron una demostración de la interfaz y las capacidades tecnológicas de la aplicación, donde se explicó paso a paso cómo registrarse, solicitar sangre y recibir acompañamiento durante el proceso.

Las transfusiones de sangre salvan millones de vidas cada año. Con Consanguíneos, la UACH y el sector salud reiteran su llamado a conectar voluntades para que el acceso a la sangre también sea una oportunidad de vida para quienes más lo necesitan.