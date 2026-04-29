Mañana 30 de abril, la JMAS realizará la instalación de 3 válvulas nuevas y un baypass en diferentes cruces de la ciudad, esto como parte del proyecto de sectorización para mejorar el servicio de agua.

Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las siguientes vialidades:

-Calle Nardos cruce con Avenida Waterfill

-Avenida Ejército Nacional cruce con Avenida Francisco Villareal Torres

-Blvd. Gómez Morín entre calle Pedro Rosales de León y acceso a Plaza Mural 8016

Se presentará baja presión o falta de servicio en las colonias Demetrio Flores, Lucio Cabañas, Quintas del Solar, Misión de Lagos, Sandra Lucia, Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, Pueblo del Sol y zonas aledañas.

La JMAS exhorta a la comunidad a hacer acopio del agua necesaria para las necesidades básicas, además de tomar vías alternas durante los trabajos de que mejorarán la infraestructura hidráulica de la ciudad.