Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH) y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), en la Sala de Juntas del ITCH, con la participación de autoridades de ambas instituciones.

En el acto protocolario estuvieron presentes el Director General de CONALEP Chihuahua, Omar Bázan Flores, y el Director del ITCH, Alfredo Villalba Rodríguez, así como representantes de las áreas de Vinculación de ambas casas de estudio.

El objetivo de este convenio es formalizar la colaboración en materia de visitas académicas, conferencias, proyectos de colaboración académica, así como la revisión de ambas ofertas educativas para facilitar el tránsito de estudiantes del nivel medio al nivel superior de manera más eficiente y articulada, generando mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional para las y los estudiantes.

Durante su mensaje, el Director General de CONALEP Chihuahua Omar Bazán Flores destacó que esta alianza representa un paso firme para fortalecer la continuidad educativa de los egresados.

“Este convenio abre nuevas puertas para nuestras y nuestros estudiantes. Queremos que sepan que su preparación técnica puede complementarse con estudios de nivel superior, ampliando sus horizontes profesionales y personales. La vinculación efectiva entre instituciones es clave para construir trayectorias educativas sólidas”.

Por su parte, el Director del Instituto Tecnológico de Chihuahua Alfredo Villalba Rodríguez subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada para impulsar el talento joven del estado.

“La colaboración entre instituciones educativas es fundamental para responder a las necesidades actuales del entorno productivo y social. En el ITCH estamos convencidos de que sumar esfuerzos con CONALEP fortalece el ecosistema académico y brinda a los estudiantes mayores herramientas para su futuro”.

Con la firma de este convenio, ambas instituciones reafirman su compromiso con la educación de calidad, la formación integral y el impulso al desarrollo profesional de la juventud chihuahuense, consolidando una alianza estratégica que impactará positivamente en la comunidad estudiantil y en el crecimiento del estado.