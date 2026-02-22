La Comisión de Mujer y Equidad de Género informó que cerró las convocatorias de postulación a los reconocimientos, Mujer Ilustre y Presea Kirá, los cuales están destinados para aquellas que han dedicado parte de sus vidas a transformar y mejorar la vida de otras y de toda la comunidad en general.



La regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, informó que la fecha límite para postularse cerró ayer viernes a las 14:45 horas.



Explicó que el martes 24 de febrero la Comisión Edilicia evaluará a las contendientes y dictaminará a las ganadoras de los reconocimientos.



“Tenemos aquí 11 propuestas finales, siete que son para la Presea Kirá y cuatro para la Mujer Ilustre”, afirmó.



Para esta edición se presentaron mujeres con importante trayectoria en áreas como medicina, investigación científica, educación y trabajo social.



Así también en rubros como la gestión cultural y comunitaria, arte, asistencia social y liderazgo comunitario.



Otras más fueron educación, la defensa de los derechos de la mujer, en seguridad pública y en periodismo”.



“Tenemos varias mujeres con distintas disciplinas que hacen mucho trabajo comunitario y defienden el derecho de las mujeres”, dijo.



La regidora informó que la premiación de la Presea Kirá se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, en Sesión Solemne en el Centro Municipal de las Artes del Ipacult a las 12:00 del día.



Agregó que el día 9 de marzo, a las 11:00 de la mañana, se realizará la ceremonia en la Rotonda de las Mujeres Ilustres.