domingo, febrero 22, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Cierran convocatoria para Presea Kirá y Mujer Ilustre
Portada

Cierran convocatoria para Presea Kirá y Mujer Ilustre

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Comisión de Mujer y Equidad de Género informó que cerró las convocatorias de postulación a los reconocimientos, Mujer Ilustre y Presea Kirá, los cuales están destinados para aquellas que han dedicado parte de sus vidas a transformar y mejorar la vida de otras y de toda la comunidad en general.

La regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, informó que la fecha límite para postularse cerró ayer viernes a las 14:45 horas.

Explicó que el martes 24 de febrero la Comisión Edilicia evaluará a las contendientes y dictaminará a las ganadoras de los reconocimientos.

“Tenemos aquí 11 propuestas finales, siete que son para la Presea Kirá y cuatro para la Mujer Ilustre”, afirmó.

Para esta edición se presentaron mujeres con importante trayectoria en áreas como medicina, investigación científica, educación y trabajo social.

Así también en rubros como la gestión cultural y comunitaria, arte, asistencia social y liderazgo comunitario.

Otras más fueron educación, la defensa de los derechos de la mujer, en seguridad pública y en periodismo”.

“Tenemos varias mujeres con distintas disciplinas que hacen mucho trabajo comunitario y defienden el derecho de las mujeres”, dijo.

La regidora informó que la premiación de la Presea Kirá se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, en Sesión Solemne en el Centro Municipal de las Artes del Ipacult a las 12:00 del día.

Agregó que el día 9 de marzo, a las 11:00 de la mañana, se realizará la ceremonia en la Rotonda de las Mujeres Ilustres.

You Might Also Like

You may also like

Ilumina alcalde Villas de Alcalá con 229 nuevas lámparas

“La JMAS cerca de ti” lleva descuentos de más del 80% a...

Coordina Centro Fundacional limpieza en Plaza Benito Juárez

En Juárez, Marco Bonilla llama a defender la vida y la familia...

Destaca diputada Yesenia Reyes impacto social de las obras y apoyos entregados...

Diputada Jael Argüelles entrega 100 lentes a vecinos de la colonia Toribio...