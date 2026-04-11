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Confirma FGE detención de Director de Seguridad Pública de Guerrero y cuatro policías de La Junta

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El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, confirmó la noche del viernes 10 de abril del 2026, la detención del Director de Seguridad Pública Municipal de Guerrero, y cuatro agentes de La Junta, como parte de una indagatoria en curso.

El responsable de la investigación y procuración de justicia en la Zona Occidente, expresó que la detención se efectuó por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación quienes daban seguimiento a una carpeta por privación ilegal de la libertad.

Indicó que el asunto se maneja con las debidas reservas a fin de no entorpecer el curso de la investigación, por lo cual se concentró a los detenidos para el desahogo de las diligencias en la ciudad de Cuauhtémoc.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

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