La Universidad Autónoma de Chihuahua dio a conocer a las y los ganadores de la Convocatoria “Más Investigación, Más UACH 2026”, programa que por tercer año consecutivo destina recursos para el impulso de proyectos científicos, tecnológicos, humanísticos y sociales enfocados en atender problemáticas prioritarias del estado de Chihuahua.

Cabe resaltar que se destinó una bolsa de 5 millones de pesos para apoyar proyectos de investigación desarrollados por docentes de la máxima casa de estudios del estado, como parte del compromiso institucional con la generación de conocimiento y el fortalecimiento académico.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó que la investigación constituye una parte esencial en la formación de las y los universitarios, además de representar un respaldo importante para la trayectoria académica y docente de quienes participan en estas iniciativas.

“Somos una universidad investigadora”, expresó el rector, al señalar que uno de los principales objetivos de esta convocatoria es apoyar a las y los académicos para desarrollar proyectos que aborden problemáticas sociales y regionales de Chihuahua, así como fortalecer las distintas áreas del conocimiento.

Por su parte, el director de Investigación y Posgrado, Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, resaltó que la Universidad ha incrementado considerablemente el número de docentes en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, de 230 al inicio de la administración a más de 400.

Además, la Dra. Yesenia Mendoza Villalobos, jefa del Dpto. de Investigación de la DIP, expresó que esta convocatoria busca impulsar la investigación científica, tecnológica y humanística mediante proyectos que aporten soluciones a problemáticas actuales. Detalló que las propuestas participantes se someten a procedimientos de evaluación integrados por tres comités. Entre los criterios que se consideran destacan la metodología, el impacto social y científico, así como la calidad de los proyectos.

Los proyectos ganadores de la Convocatoria “Más Investigación, Más UACH 2026” son:

Aplicación de microalgas para mejorar eficiencia hídrica, salud del suelo y productividad en nogal pecanero en Chihuahua.

Rescate de la memoria histórica en escuelas primarias de la zona sur de la ciudad de Chihuahua como alternativa social ante la narcocultura y la crisis de identidad.

Adaptaciones cardiorrespiratorias y genéticas al ejercicio en adultos con hipertensión.

Depresión y salud mental en jóvenes chihuahuenses: identificación de biomarcadores en el microbioma.

Desarrollo de software de Inteligencia Artificial UACH para la segmentación automática de anomalías en mamografías.

Respuesta bioactiva a la multiplicación clonal y biotización de Dasylirion leiophyllum para el fortalecimiento de su producción sostenible en el estado de Chihuahua.

Centro Internacional Digital de Análisis Estratégico e Investigación Aplicada para la Competitividad.

Caracterización microbiológica, evaluación del riesgo sanitario y cumplimiento de la legislación sanitaria en cuerpos de agua superficiales destinados a riego agrícola en la región centro-sur del estado de Chihuahua.

Evaluación in vitro del efecto de Moringa oleífera con forraje de alta fibra sobre la fermentación, el metano y la microbiota ruminal de bovinos productores de carne.

“Corridos Tumbados, más allá de la prohibición: modelo de intervención y guía estética”.

Con esta convocatoria, la UACH refrenda su compromiso con la investigación y la generación de proyectos que contribuyan al desarrollo científico, social y tecnológico de Chihuahua.