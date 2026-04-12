El luchador Alberto del Rio, “El Patrón” fue detenido en San Luis Potosí, debido a presunta violencia en contra de su pareja, sin embargo, ha quedado en libertad después de llegar a un acuerdo económico.

De acuerdo con los primeros reportes, el luchador habría pagado una cantidad de un millón de pesos a su pareja, luego de que está le otorgó el perdón, situación que le permitió poder llegar a un acuerdo para ambas partes.

“El Patrón” fue detenido el lunes 6 de abril, luego de una llamada al 911, en el que se denunciaba una agresión contra una mujer, por lo que al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, encontrando al luchador agrediendo a su pareja sentimental.

Tras esto, se iniciaron las investigaciones correspondientes, pero todo ha llegado a su fin tras el acuerdo económico, aunque no se han revelado más detalles al respecto, solo la cantidad que se pagó.

Alberto Rodríguez, mejor conocido como Alberto El Patrón, o Alberto del Rio, es un luchador profesional mexicano, que tuvo un paso destacado por WWE, aunque también ha estado marcado por las polémicas, sobre todo por temas fuera de lo profesional.

Recientemente participó en King Royale, en donde enfrentó a Chuy Almada, sin embargo, terminó abandonado la pelea cuando parecía que iba a perder, provocando una pelea campal dentro del cuadrilátero.