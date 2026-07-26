Un fatal accidente automovilístico se registró esta mañana de domingo en donde un joven perdió la vida al ser impactado por el conductor de otro auto que, al parecer no respetó el semáforo en rojo.

El incidente se registró en el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y De la Raza, hasta donde arribaron elementos de los cuerpos de emergencias para auxiliar, principalmente al joven que quedó prensado entre los fierros retorcidos de su auto y el cual finalmente perdió la vida.

De acuerdo a los primeros reportes, el hoy occiso, el cual no fue identificado, viajaba en un auto Mitsubishi sobre la avenida Plutarco Elías Calles y al llegar al mencionado cruce, fue impactado por un auto Nissan Blanco, del cual se dijo, omitió el semáforo en rojo.

El conductor del auto Mitsubishi quedo prensado entre los fierros retorcidos por lo que al lugar arribaron Bomberos y elementos de rescate, quienes una vez que rescataron al joven, confirmaron que este ya no contaba con signos de vida.

Al lugar también arribaron elementes de la Fiscalía, zona norte para realizar las investigaciones pertinentes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Agentes de Vialidad se encargaron por varias horas, de realizar los peritajes correspondientes y deslindar responsabilidades.

Por el momento, las identidades de las personas involucradas no fueron reveladas y se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre este fatal accidente.