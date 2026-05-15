La Dirección de Centros Comunitarios invita a las familias juarenses a disfrutar de la Fiesta Cubana, un evento organizado para celebrar el primer aniversario del proyecto “Qué Bolá Salser@s”, promoviendo la convivencia, la cultura y el sano esparcimiento.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en el Centro Comunitario Fovissste Chamizal, en un horario de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, con entrada libre para toda la comunidad.

Durante el evento, las y los asistentes podrán disfrutar de música en vivo con timba y ritmos latinos, además de actividades recreativas como dominó y venta de comida cubana, todo en un ambiente familiar.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de impulsar espacios de convivencia que fortalezcan el tejido social y promuevan actividades culturales para las familias.

“En Centros Comunitarios seguimos trabajando para ofrecer espacios donde las familias puedan convivir, aprender y disfrutar de actividades culturales y recreativas. Esta Fiesta Cubana representa un esfuerzo por fortalecer la integración comunitaria y celebrar la diversidad cultural que existe en

nuestra ciudad”, expresó.

La dependencia informó que las personas podrán llevar su propio consumo; sin embargo, no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas.

Se invitó a la ciudadanía a seguir la página de Facebook “@que.bola.salseros.de.juarez” para conocer más detalles sobre las actividades del proyecto.