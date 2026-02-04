martes, febrero 3, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Dan ¨manita de gato¨ al parque de la Chaveña
Portada

Dan ¨manita de gato¨ al parque de la Chaveña

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Dirección de Parques y Jardines, realizó trabajos de mantenimiento general en el parque Chaveña, ubicado entre las calles Libertad y Antonio Espejo, con el propósito de ofrecer espacios más limpios, seguros y agradables para la convivencia familiar,

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón, informó que las acciones consistieron en el corte de hierba, poda formativa de árboles, así como el retiro de basura y de los residuos generados durante las labores, contribuyendo a mejorar la imagen del parque y las condiciones del área verde.

Destacó que estos trabajos forman parte del programa permanente de atención a parques mediante el cual se da mantenimiento continuo a los espacios públicos, con el objetivo de que los juarenses cuenten con áreas dignas para el esparcimiento, la recreación y el encuentro comunitario.

You Might Also Like

You may also like

Ponen en marcha programa de revalidación vehicular con descuentos en febrero, marzo...

Localizan a dos mujeres adultas reportadas o parecidas en la capital

Traerá frente frio 33 ligero descenso de temperaturas: CEPC

Suman 21 escuelas con casos de sarampión en Jalisco; estado supera mil...

Inicia Universidad Politécnica de Chihuahua entrega de fichas

Se escondia en NCG profugo de la justicia de Sonora por el...