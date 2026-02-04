La Dirección de Parques y Jardines, realizó trabajos de mantenimiento general en el parque Chaveña, ubicado entre las calles Libertad y Antonio Espejo, con el propósito de ofrecer espacios más limpios, seguros y agradables para la convivencia familiar,

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón, informó que las acciones consistieron en el corte de hierba, poda formativa de árboles, así como el retiro de basura y de los residuos generados durante las labores, contribuyendo a mejorar la imagen del parque y las condiciones del área verde.

Destacó que estos trabajos forman parte del programa permanente de atención a parques mediante el cual se da mantenimiento continuo a los espacios públicos, con el objetivo de que los juarenses cuenten con áreas dignas para el esparcimiento, la recreación y el encuentro comunitario.