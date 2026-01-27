—Las encuestas del nuevo año siguen igual, Morena a la cabeza

—El Bayo” Valenzuela anda más contento que niño en piñata

Desde el Palacio Municipal siguen saliendo los dardos envenenados con dedicatoria especial a Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, quien nomás no se anda por las ramas y le responde con todo al alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar.

Este duelo, más que de propuestas, es de sacar los trapitos al sol y, según se escucha en los pasillos, la pelea es meramente político preelectoral, pero todos en medios y redes sociales están al pendiente de que lanza la próxima bomba.

Y, claro, los dos políticos no desperdician oportunidad para dejarse caer públicamente.

No se olvide que fue la propia Daniela quien arrancó esta confrontación al hacer pública una denuncia en contra de Rubí Enríquez, presidenta del DIF municipal y, ojo, esposa del alcalde Pérez Cuéllar, por supuestos actos de nepotismo y corrupción en esa dependencia.

Como era de esperarse, el tema se encendió más que el chile habanero.

Pero como dice el dicho, el que se lleva se aguanta. El alcalde respondió rápido exhibiendo un adeudo millonario –nada más y nada menos que 9.5 millones de pesos– por el impuesto predial del local que ocupa Acción Nacional en Ciudad Juárez.

Daniela, fiel a su estilo, no se quedó callada, lo que solo hizo que el fuego cruzado se pusiera más sabroso.

Ayer en su conferencia semanal, Pérez Cuéllar le subió el volumen, acusando a panistas de colocar familiares en cargos públicos y de peculado en varias dependencias de gobierno, según el alcalde, cada semana sacarán a relucir ejemplos de estas prácticas –aunque, para no meterse en camisa de once varas, aclara que no son denuncias formales–. Aun así, prometió que no dejarán títere con cabeza.

De entrada, ya puso en la mesa nombres concretos. Mencionó a César Komaba Quezada, subsecretario de Movilidad y dirigente panista, y a Jesús Manuel Álvarez Flores, recaudador en Nuevo Casas Grandes… y sí, papá de Daniela Álvarez, parece que también tiene a su hermano en la nómina estatal.

El jaloneo sigue y, como estamos en pretemporada electoral alta de grilla, no duden que seguirán los madrazos mediáticos. La gente espera la respuesta de “La Cabrona”, échale Dani que la raza quiere diversión.

**********

Las encuestas no dejan de caer como nieve en enero. Apenas muchos estaban digiriendo la rosca y preparándose para los tamales del 2 de febrero, cuando a la redacción de Cañonazos, llegaron las primeras encuestas del 2026 que muestran sus porcentajes y nombres de los que suenan para la gubernatura de Chihuahua.

La más reciente, cortesía de Rubrum, ponen sobre la mesa el menú de precandidatos rumbo al 2027. Y apenas es enero del 2026.

Dicha encuesta destaca que Morena lidera la carrera con el 37.5% de las simpatías entre los partidos. El PAN no se deja y se pone al tú por tú con 29.9%, mientras que el PRI se queda rezagado con su 8.5% y Movimiento Ciudadano apenas si se aparece con el 6.0

Así que, si algo no cambia, el pleito está entre los de siempre: guindas y azules.

Pero no se confíen, porque en la grilla chihuahuense, lo que hoy es seguro mañana puede volverse chisme de café. ¿Apoco no?

El PAN sigue con su carta fuerte en Marco Bonilla, el alcalde de Chihuahua, con un aplastante 74.4% de apoyo entre los panistas. Daniela Álvarez, Gilberto Loya y Santiago de la Peña se reparten lo que queda, pero por ahora la corona azul tiene nombre y apellido.

Del lado de Morena, Andrea Chávez, la senadora que no suelta el micrófono ni las redes sociales, encabeza la lista con 56.9%. Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera de la Rosa también se mantienen en la pelea.

No hay que perder de vista que todo esto es apenas un adelanto —como los tamales antes de la Candelaria— vale destacar que en Chihuahua el que pestañea, pierde.

***********

Dicen que Abelardo “El Bayo” Valenzuela Holguín anda más contento que niño en piñata, después de haber sido electo vicepresidente de la CONAFA allá en la CDMX.

Y sí, el nombramiento no es cualquier cosa, lo eligieron por unanimidad, lo que deja claro que los demás fiscales lo ven como gallo fuerte.

Valenzuela ya levantó la mano con cuatro ejes bien claritos: autonomía real para las fiscalías (que no les tiemble la mano), homologación de delitos para que nadie se escape y, ojo, meterle lupa al dinero porque “seguir la ruta” es clave para agarrar a los corruptos.

Además, busca que el Sistema Nacional Anticorrupción no sea puro membrete, sino que de verdad funcione.

En tiempos donde la impunidad está a la orden del día, el mensaje es claro, la jugada de Chihuahua pone presión a otros estados para que se pongan las pilas, o por lo menos, no se hagan de la vista gorda.