Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua han reconocido a 439 trabajadoras y trabajadores de la Institución, por el trato digno brindado en los servicios otorgados.

Lo anterior fue mediante comentarios y escritos interpuestos de manera presencial en los módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente, ubicados en 45 unidades médicas y no médicas de la entidad.

Directivos de la Institución del estado han realizado ceremonias para reconocer en su lugar de trabajo, su dedicación, esfuerzo, profesionalismo y dedicación, centrado en la atención al derechohabiente.

Lo anterior se ha llevado a cabo en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos” de la Ciudad de Chihuahua y en el Hospital General Regional (HGR) No. 66 de Ciudad Juárez.

Estas ceremonias han estado encabezadas por el titular del IMSS en Chihuahua, doctor José Antonio Zamudio, quien afirmó que, con acciones de la estrategia nacional de Trato Digno, se avanza con paso firme en una atención humana, respetuosa y de calidad.

Entre las categorías reconocidas se encuentran médicas y médicos, directivos médicos, personal de farmacia, asistentes médicas, jefas y jefes de departamentos, Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente; personal de Trabajo Social, Técnicos Laboratoristas, Personal de Enfermería, entre otros.