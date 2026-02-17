La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, acercará sus servicios este sábado 21 de febrero con la jornada “Cerca de Ti”, al estacionamiento de Soriana Porvenir, ubicado en la avenida Manuel J. Clouthier.

La unidad móvil brindará atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ofreciendo descuentos y convenios para usuarios con adeudos, informó Emma Zuvia, jefa del departamento de Recuperación de Adeudo.

“Estamos invitando a todos los usuarios que tengan algún adeudo con la Junta de Agua, que se acerquen el día 21 de febrero en Soriana Porvenir, en el cruce de Porvenir y Manuel J. Clouthier, vamos a otorgar descuentos durante esta jornada; contamos con pagos con tarjeta y en efectivo, es importante llevar una cantidad para liquidar o, en caso de no contar con el total, pueden establecer un convenio”, explicó.

Por instrucciones del director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, se extendieron los horarios de atención en esta jornada sabatina, para facilitar el acceso a quienes, por motivos laborales, no pueden acudir entre semana a las oficinas.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para dejar su cuenta en ceros, con esta iniciativa impulsada para beneficio de los juarenses.