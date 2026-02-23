Una gira nacional que nace desde el Conservatorio de Música de Durango con la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud, es el proyecto en el que tres talentos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fueron seleccionados para participar: se trata de Óscar Ramos en el violín, Juan Licerio en la viola e Isaac Granados en el trombón.

Los músicos en formación han demostrado constancia y pasión por su carrera, con inquietud se han sumado a distintas convocatorias y trabajan en los espacios necesarios para seguir desarrollando su talento y oportunidades. Para ello, la tutela de sus maestros, el doctor Orlando Murillo, el maestro Guillermo Quezada y el maestro Valentín Nedelchev, ha sido pieza importante del camino.

Jóvenes de 24 entidades del país formaron parte de la gira nacional que contempló presentaciones en Durango, Torreón, Colima, Guadalajara y la Ciudad de México; este proyecto contó también con la participación del reconocido pianista internacional Niu Niu y la dirección de Anatoly Zatin y Vlada Zatine, del Conservatorio de Música de Durango.

“Yo me animé a audicionar porque nunca me había tocado salir de Juárez para una gira nacional, entonces vi la oportunidad y dije: ‘de una vez, si no lo hacemos ahorita ya no vamos a salir’; nos fuimos en total tres semanas. Mi familia siempre me ha apoyado en ese tipo de cosas, me dijeron: ‘En esta familia lo que menos hacemos es rajarnos, tú tampoco te vas a rajar’ ”, recordó Juan Licerio.

“Para este tipo de audiciones, es hablar consigo mismo y con su maestro para darse cuenta de que uno puede, que no debería de encerrarse en ‘tengo miedo’ o ‘no sé si voy a quedar’, pues es mejor lanzarse y esperar lo mejor al hacer audiciones”, mencionó Isaac Granados.

“Creo que es una experiencia maravillosa para cualquier músico, este tipo de campamentos ofrecen, más allá de poder hacer música, una convivencia muy sana con músicos de otros lados. Te das cuenta del nivel, de cómo tocan y de la calidad de personas que son, aparte de que hacer música siempre en otros lados es muy gratificante”, compartió Óscar Ramos.

Este camino se formó a base de sus núcleos de apoyo, el aliento de sus familias, amigos y, por supuesto, sus maestros, en el testimonio queda plasmada la guía que no desistió y acompañó estas aspiraciones:

Yo siempre trato de mantenerme estudiando todos los días y mis maestros siempre me están motivando a que no solo estudie cosas básicas, sino también intente leer repertorio, pasajes de algunas piezas”, explicó Isaac Granados.

“La tutoría de mi maestro me apoya para el montaje de repertorio de concierto complicado, la motivación, el apoyo siempre cuando salen este tipo de convocatorias”, mencionó Óscar Ramos.

“Llegó un punto en la gira en el que ya me sentía muy cansado, pero eran los mismos ánimos de mi familia los que me levantaban y de mis maestros también; además, algo de lo que aprendí aquí y que pude aplicar allá fue el estudio inteligente de la música”, relató Juan Licerio.

El arte nacional tiene huellas de talento fronterizo, esta experiencia para públicos e intérpretes quedó en la memoria, pero para Juan, Isaac y Óscar, hay un antes y un después en su trayectoria artística, ahora siguen soñando y creciendo desde los pasillos de la UACJ:

Llevo tocando el violín desde el 2014, actualmente estoy en el segundo semestre de la carrera y no era algo a lo que yo me quería dedicar hasta que fui a un campamento de esta índole hace un par de años y ahora, soy miembro de la Orquesta Sinfónica de aquí, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, compartió Óscar Ramos.

“Continúo mi sueño desde que entré a la carrera, yo conocí la carrera gracias a los videojuegos. Desde pequeño me he querido dedicar a hacer música de videojuegos, es mi proyecto de vida”, explicó Juan Licerio.

“Ahora que estoy en la licenciatura, pues me siento más feliz, a mí me gustaría dedicarme a ser un músico de Orquesta. Así como en esta experiencia que me dio la gira, me gustaría tener esto en mi vida”, mencionó Isaac Granados.