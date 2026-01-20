El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, aseguró que en Chihuahua no se ha registrado la intervención directa de elementos de Estados Unidos en labores de seguridad, aunque confirmó que existe una coordinación permanente con diversas agencias internacionales.

El funcionario explicó que la colaboración se mantiene principalmente en el intercambio de información y acciones de coordinación estratégica con dependencias estadounidenses como la DEA, ATF, FBI y CBP, así como con corporaciones estatales y locales, entre ellas el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la Policía de El Paso y la Fiscalía de Nuevo México.

Loya Chávez aclaró que cualquier presencia operativa de agentes extranjeros en territorio nacional es competencia exclusiva del Gobierno Federal, por lo que el Estado no tiene atribuciones para autorizar ni regular ese tipo de acciones.

“No hemos visto ninguna intervención directa de una agencia internacional operando de manera unilateral en Chihuahua”, enfatizó el secretario.

Finalmente, reiteró que la comunicación con las autoridades estadounidenses continúa de manera constante, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, siempre dentro del marco legal y con respeto a la soberanía nacional.