La diputada por morena María Antonieta Pérez Reyes, desmintió categóricamente, las acusaciones mediáticas hechas por la diputada Rosana Díaz quien en rueda de prensa erróneamente afirmo que la legisladora morenista había votado a favor del endeudamiento por 3 mil millones de pesos para el Estado de Chihuahua aprobado el pasado 16 de diciembre del 2025.

“La diputada Rosana Díaz miente, como ya es su costumbre. Desafortunadamente, el día de ayer me enteré por los medios de comunicación que los ha utilizado nuevamente para querer hacer creer a la opinión pública que mi voto fue a favor del endeudamiento del Estado por parte de la gobernadora. Es falso, como ha sido falsa toda su narrativa desde que ella decidió ausentarse del pleno para facilitarle al PRIAN la aprobación de ese endeudamiento histórico e irresponsable”, enfatizó Pérez Reyes.

La diputada de morena señaló que Rosana Díaz además de mentir demuestra una falta de conocimiento elemental de la votación en el pleno, “todos sabemos que la votación queda registrada en un reporte que me permito mostrar a la comunidad, en donde de manera muy clara se deriva que mi voto fue en contra, contrario a lo que ella pretende hacer creer a la ciudadanía”.

María Antonieta Pérez añadió que de ese único reporte se deriva cualquier otro análisis o narrativa de lo que pasó el día de la sesión, que fue el 16 de diciembre de 2025.

“Por el momento, me limito solamente a mostrar este documento, que es la matriz de la votación que se ejerció en el pleno y de manera clara se ve que mi voto está en contra del endeudamiento del estado de Chihuahua. Por lo contrario, su votación se muestra de manera muy clara como que no estaba en la sesión, por lo cual no pudo votar”, sentenció.

La congresista reiteró que se limita solamente a precisar este dato técnico importantísimo el cual demuestra que: “no es mi compromiso con la comunidad, no es mi compromiso con el movimiento que represento, no es mi congruencia con la bancada con la que he trabajado los últimos cinco años, la que está en tela de duda”.

Finalmente, hizo hincapié en que será Rosana Díaz quien tendrá que explicar de dónde saca la información que temerariamente se atrevió a difundir y responder en su momento correspondiente ante los órganos competentes.