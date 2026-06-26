Personal de la Dirección de Ecología del Municipio fumigó una vivienda ubicada en la colonia Hidalgo que estaba infestada de garrapatas y en donde una mujer falleció.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que se fue a fumigar esa casa porque sigue siendo un caso sospechoso de rickettsia.

“El protocolo también nos marca que se tiene que fumigar el lugar en donde ocurrió el asunto y se fumiga alrededor que fueron más de 30 propiedades, además a los vecinos colindantes, se les fumigó las paredes”, mencionó.

El funcionario explicó que en 15 días volverán para verificar si se sigue con presencia de garrapatas o no, en caso de ser así se volverá a fumigar la vivienda.

Díaz Gutiérrez señaló que el Gobierno Municipal mantiene el servicio gratuito de fumigaciones y se puede solicitar al número de teléfono 656-756-7793.