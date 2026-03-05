Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara como “fantasmas del pasado” a tres figuras históricas del PRI y el PAN por cuestionar su propuesta de reforma electoral, el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos respondió con un mensaje directo en redes sociales: “No sea tonta, no diga burradas”.

Los comentarios comenzaron durante la conferencia matutina del lunes, cuando la mandataria se refirió a la postura pública que Fernández de Cevallos suscribió junto con el senador Manlio Fabio Beltrones y el también excandidato presidencial Francisco Labastida, ya que estos tres políticos difundieron un posicionamiento en el que expresaron su preocupación por la reforma electoral impulsada por el gobierno federal.

En un documento en conjunto, los exaspirantes presidenciales propusieron mantener el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y eliminar la sobrerrepresentación legislativa, con el argumento de evitar escenarios como el que, según ellos afirman, ocurrió en 2024 con Morena y sus aliados.

Durante su conferencia, Sheinbaum dijo que le llamó la atención la “muestra de unidad” entre los tres políticos y los describió como “fantasmas del pasado”. En su intervención, la presidenta los vinculó con el llamado “PRIANismo” y recordó algunos episodios de la historia electoral del país bastante polémicos.

“Es como los fantasmas del pasado, regresaron”, expresó.

De la misma forma mencionó que Fernández de Cevallos y Beltrones fueron figuras políticas cercanas al expresidente Carlos Salinas de Gortari, y aludió al fraude electoral de 1988 y a la quema de boletas, temas que han marcado la narrativa política de las últimas décadas.

Ante los comentarios de la mandataria, la reacción de Fernández de Cevallos no tardó en publicarse. A través de su cuenta oficial en X, el panista rechazó los señalamientos y respondió con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

“Señora Sheinbaum: no sea tonta, no diga burradas: yo no puedo haber sido ‘creado’ por Salinas de Gortari, porque antes de que él naciera yo luchaba por la democracia que usted destruye”, escribió.

En el mismo mensaje, el excandidato presidencial lanzó una acusación directa contra la mandataria, asegurando que ella fue “puesta” en el cargo y calificándola como “sirviente de su idolatrado TARTUFO”, en una expresión que generó múltiples reacciones en el ámbito político y en redes sociales.

El término “Tartufo” suele utilizarse para describir a una persona hipócrita o falsa, en referencia al personaje de la obra del dramaturgo francés Molière, lo que añadió un tono simbólico al intercambio.

Más allá de las descalificaciones personales, el fondo del conflicto gira en torno a la reforma electoral planteada por el gobierno federal. Entre los puntos que han generado discusión se encuentra la posible modificación de mecanismos de representación legislativa y ajustes a los sistemas de conteo y resultados preliminares.

El PREP, mencionado en el posicionamiento firmado por Fernández de Cevallos, Beltrones y Labastida, ha sido un instrumento clave para dar certeza y transparencia a los resultados electorales la misma noche de la jornada comicial.

Los firmantes sostienen que cualquier cambio debe garantizar equilibrios democráticos y evitar distorsiones en la representación política. Desde el oficialismo, en cambio, se ha defendido la necesidad de revisar el sistema para corregir lo que consideran inequidades estructurales.

Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido una réplica adicional al mensaje del panista. Sin embargo, el intercambio se ha vuelto tema de conversación, sobre todo bajo el contexto de uno de los temas más comentados sobre la política del país.

QuintoPoder