Con la intención de promover el turismo, economía, cultura y deporte en Ciudad Juárez, directivos de Socca Americup México y funcionarios municipales de diferentes dependencias se reunieron para afinar detalles sobre un evento futbolístico de talla internacional.

Se trata de la Copa Socca Americup 2026, un formato de futbol reducido, más rápido dinámico y cercano a la gente por el tamaño de los estadios normales y regulado por la Internacional Socca Federation con base en Reino Unido.

Esta Copa se ha realizado en Portugal, Grecia, Hungría, Alemania, Omán y el año pasado en el continente americano, en Cancún, con éxito.

“Es la primera vez que se realiza y la instrucción es que salga de la mejor manera, por ello lo haremos del 20 al 24 de mayo en la Plaza de la Mexicanidad; se espera la presencia de 3 mil niños, niñas y adolescentes en cada partido y familias totalmente gratuito”, dijo el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física Juan Escalante.

Se realizarán 26 partidos en 5 días, desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en la categoría varonil libre, de cada país.

La logística es trasladar en camiones a estudiantes de primaria y secundaria a cada encuentro que dura una hora aproximadamente.

Durante el intermedio del juego se presentará un espectáculo cultural y artístico de alto nivel, tal y como se hizo en Cancún, comentó.

Por su parte, el presidente de Socca Americup México, Sergio Ibarra, dijo que este será un gran evento con impacto social y de proyección mundial de Ciudad Juárez.

“Millones de visualizaciones sobre México, será transmitido hasta los países visitantes y ver a los niños y adolescentes ganando, con el trofeo en mano, disfrutando de una experiencia nunca antes vista y aparte la derrama económica en la ciudad es increíble”, indicó el directivo de SOCCA.

Antes del torneo se dará a conocer a través de medios de comunicaron la hora y fecha de la develación del trofeo con actividades donde la ciudadanía pueda tomarse la foto, luego el sorteo de las selecciones clasificadas, reuniones de árbitros jugadores, reglas y la ceremonia de apertura con fuegos artificiales, luces, pantallas y mucha alegría.

En la reunión celebrada en la sala de juntas del IMDEJ, participaron representantes de las direcciones de Regulación Comercial, Desarrollo Social, IPACULT, Servicios Públicos, Desarrollo Económico, Protección Civil, Educación, Comunicación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación de Seguridad Vial y funcionarios de Socca Americup México.