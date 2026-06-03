Destaca SSPM disminución de homicidios y avances en materia de seguridad

A lo largo de la conferencia de prensa que realiza el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar, el Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, dio a conocer los resultados obtenidos de la plataforma integral de tecnologías “Juárez Vigilante”.

El jefe de la policía recalcó que esta herramienta ha ayudado a fortalecer la seguridad en la ciudadanía al contribuir con la disminución de los delitos de alto impacto y a la detención de las personas relacionadas con actos delictivos.

Manifestó que durante el mes de mayo se logró la detención de 17 generadores de violencia vinculados a 39 homicios registrados, lo que permitió el esclarecimiento del 45 por cierto de estos hechos. Más aún, destacó que los delitos de homicidio mantienen una reducción del 74 por ciento en comparación con la cifra más alta registrada en los últimos 10 años.

Por otro lado, el alcalde Cruz Pérez Cuellar señaló que el programa “Si al Desarme si a la Paz” ha contribuido a la recolección de 10 armas largas, 11 cortas, 677 cartuchos, 11 cargadores y 53 juguetes bélicos, lo que ha permitido que el gobierne entregue un total de 167 mil pesos a los ciudadanos que entregaron las armas.

El titular de la SSPM mencionó que gracias al uso de la tecnología y al trabajo de la policía, se ha logrado detener a 9 mil 416 personas que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes, por otro lado, la recuperación de vehículos ha aumentado hasta un 75 por ciento mientras que el robo de los mismos presenta una disminución del 66 por ciento. Mientras tanto, durante el mes de mayo se retiraron de las calles 44 armas de fuego y cerca de 700 cartuchos de distintos calibres.

El secretario de la SSPM enfatizó que es gracias al apoyo de la ciudadanía, junto con el respaldo del Gobierno Municipal y del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar que se han logrado registrar estos resultados, pues han impulsado el fortalecimiento del equipamiento y la tecnología aplicada a la seguridad pública.