Más de 500 trabajadores reciben respaldo tras situación laboral en maquiladoras

Después de que seis maquiladoras suspendieran sus operaciones hace algunos meses, el Gobierno Municipal ha apoyado a las personas que solían trabajar para las empresas con diversos artículos a través de la Coordinación de Atención Ciudadana.

María Antonieta Mendoza Mendoza, titular de la dependencia informó que el apoyo continuo que se le ha dado a los ex empleados de las compañias es por instrucciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“Los ex trabajadores se encuentran pernoctando afuera de las instalaciones de las empresas para asegurar una liquidación”, comentó la funcionaria. Así mismo, aclaró que inicialmente eran cinco las maquiladoras con labores suspendidas, siendo estas BPI, Centric Parts, Stop Tech, Bodega JCC3 y Hopkins, sin embargo, a partir del 28 de abril se les unió Ensambles Internacionales Frico, no obstante el apoyo se ha brindado desde el 28 de enero.

“Se les llevaron carpas, baños portátiles con limpiezas diarias, mesa, sillas y aguas”, comentó Mendoza Mendoza. Finalmente, mencionó que se les entregó a 589 personas un apoyo económico de 300 pesos para cubrir el costo de la carta de no antecedentes penales. De la maquila JCC3 fueron 27 a los que se ayudó, de BPI son 94, de Centric Parts 204, de la empresa Stop Tech son 45 y de Hopkins 219.