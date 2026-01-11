Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas de la Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Edgar Israel H.C., por encontrarse en posesión de 53 envoltorios de metanfetamina.

Arresto que se llevó a cabo el pasado 09 de enero, en el cruce de las calles Puerto Cádiz y Puerto Limón, de la colonia Tierra Nueva, de Ciudad Juárez.

Luego de que los policías investigadores, detectaron que tenía entre sus pertenencias 53 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con las características propias del cristal, con un peso de 38 gramos.

El detenido de 29 años de edad y el narcótico, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con la investigación correspondiente por el delito contra la salud.