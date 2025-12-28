En seguimiento a investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Alberto G. B., por los delitos de violación agravada, violencia familiar y amenazas.

La detención con una orden de aprehensión, fue en la calle Ignacio Allende cruce con calle Vicente Guerrero, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en donde agentes del Ministerio Público de la FEM, harán de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuyen.