Los Guardianes de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, atendieron una denuncia por desperdicio de agua, en un domicilio ubicado en la calle Pingüica, de la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto.

Vecinos del sector reportaron que, en esa vivienda se realizaba el lavado de camiones de personal utilizando una manguera, al verificar la cuenta, se detectó un adeudo de 140 meses, equivalentes a 174 mil 117 pesos, ante esta situación, se procedió a realizar un corte drástico del servicio y a imponer una multa de 200 UMAS, que representan más de 22 mil pesos adicionales.

La J+, hace un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable el recurso, debido a que, el desperdicio afecta a todos, especialmente en una ciudad desértica como Juárez, donde cada gota cuenta.

Se exhorta a continuar sumándose a vigilar el buen uso del agua y reportar cualquier anomalía al número de WhatsApp 656-375-3610, donde pueden enviarse fotografías o videos que ayuden a identificar el punto señalado.