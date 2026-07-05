Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, realizaron la detención de Mario G. S., Cristian Gerardo H. B. y Abdiel Alan V. C., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, luego de asegurar dos armas cortas abastecidas y diversas municiones que eran transportadas a bordo de un vehículo.

La intervención se registró mientras los agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Kilómetro 20, cuando detectaron un vehículo de la marca Kia Optima, color blanco, modelo 2015, que era conducido a exceso de velocidad, y con las luces frontales apagadas poniendo en riesgo la integridad de terceros e incluso estuvo a punto de impactar la unidad oficial.

Por tal motivo, los oficiales le marcaron el alto al conductor en el cruce de la carretera a Casas Grandes y la calle Leonardo Bernal, donde, en apego a los protocolos de actuación policial, realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión localizaron, entre los asientos del vehículo, dos armas de fuego calibre .40, una de ellas abastecida con diez cartuchos útiles y la otra con nueve cartuchos útiles.

Ante estos hechos, fueron detenidos quienes se identificaron como Mario G. S. de 22 años, Cristian Gerardo H. B. de 18 años y Abdiel Alan V. C. de 23 años, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Previa lectura de derechos, los presuntos responsables junto con las armas, las municiones aseguradas y el vehículo fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.