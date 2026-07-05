Importadores de autos denuncian lentitud y favoritismos en trámites del Repuve en Tornillo

Importadores de autos de nuestra frontera denunciaron a través de este medio informativo la lentitud con que se atienden los trámites del Repuve en el puente de Tornillo, además de prácticas de favoritismo hacia ciertos importadores que se ven beneficiados por algunas prácticas que se presume son deshonestas.

Los inconformes señalaron que en esta nueva administración de la aduana interior se esta trabajando de manera más que eficiente, sin embargo, los trámites se detienen por la lentitud y negligencia del encargado del módulo Repuve en el puente Tornillo, módulo donde se registran todas las importaciones.

Los denunciantes explicaron que la persona que atienden dicho módulo, a quien sólo ubican con el nombre de Luis, reparte 50 turnos por día mismos que son insuficientes, ya que hay ocasiones en que se pueden llegar a formar hasta 200 vehículos por turno de 24 horas, destacando que esos 50 turnos que se otorgan en muchos de las ocasiones, van dirigidos a amigos y conocidos del encargado.

Esta situación ha generado que haya amontonamiento de vehículos en dicho cruce, siendo demasiado lento el procedimiento de registro y esto les genera pérdidas económicas por los retrasos en la entrega de los vehículos.

El grupo importadores agradeció que las autoridades de la Secretaría de Hacienda, así como del área de aduana, están trabajando de manera muy eficiente y sin contratiempos, sin embargo el trámite del Repuve entorpece todo el buen trabajo que ellos están haciendo.