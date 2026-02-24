Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó una severa crítica contra la administración federal.

Tras los recientes disturbios en el estado de Jalisco y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ‘Alito’ Moreno no dudó en calificar la situación actual como una prueba irrefutable de lo que denomina el “narcogobierno de Morena”, señalando la incapacidad del Estado para contener a los grupos delictivos que desafían abiertamente a las autoridades.

La contundente reacción del dirigente priista surge a raíz de una jornada violenta registrada este domingo, donde se reportaron múltiples bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversas entidades del occidente del país.

Moreno Cárdenas enfatizó la gravedad de que las estructuras del crimen organizado posean la capacidad logística y de fuego para “paralizar estados en cuestión de horas”.

“Este es el México del narcogobierno de MORENA. Un país donde el crimen organizado puede paralizar tres estados en cuestión de horas”, escribió el líder del PRI.

Para la oposición, estos eventos no pueden ser considerados hechos aislados, sino síntomas alarmantes de una estrategia de seguridad fallida que ha permitido el empoderamiento territorial de los cárteles en vastas regiones de la geografía nacional.

“Jalisco, Michoacán y Tamaulipas amanecieron con carreteras tomadas, vehículos incendiados y ciudades bloqueadas. Choferes obligados a bajar de sus unidades para prenderles fuego. Familias enteras atrapadas sin poder moverse. Comercios cerrando por miedo. Esa es la realidad que viven millones de mexicanos” expresó.

En su mensaje dirigido a la opinión pública, “Alito” fue categórico al declarar que la sociedad mexicana no puede “aceptar que el miedo sea el pan de cada día”.

“México no puede seguir secuestrado por intereses criminales. No podemos normalizar que cerrar una autopista o quemar un autobús sea parte de la rutina. No podemos aceptar que el miedo sea el pan de cada día”, indicó.

El líder tricolor insistió en que, bajo ninguna circunstancia, el país debe normalizar escenas de terror como los cierres de autopistas o la quema de unidades de transporte público y privado. Estas acciones, que afectan directamente a la integridad de la ciudadanía y a la economía local, son presentadas por la dirigencia del PRI como la evidencia palpable de un vacío de autoridad que pone en riesgo la gobernabilidad democrática.

“Desde el PRI lo decimos claro: Ya basta de los pactos del narcogobierno de MORENA. Se tiene que recuperar el control del país con autoridad, inteligencia y firmeza. México merece un gobierno que esté del lado de los ciudadanos y no del crimen organizado”, finalizó.

Debate