viernes, julio 10, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Localiza FEM sana y salva a adolescente con reporte de ausencia en Ciudad Juárez
Portada

Localiza FEM sana y salva a adolescente con reporte de ausencia en Ciudad Juárez

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), localizó sana y salva a la adolescente de iniciales D. J. H. A., de 16 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez.

Por medio de la implementación de los protocolos de búsqueda, tareas de inteligencia y operativos permanentes, la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, encontró a la menor de edad que se había ausentado el 01 de julio del año en curso, en el fraccionamiento Parajes de San José.

A través de la entrevista ministerial y las indagatorias se conoció que la adolescente no fue víctima de algún delito. Fue entregada a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.

banner
You Might Also Like

You may also like

Intervienen con operativo de Reordenamiento Urbano, negocio que invadía la vía pública

Fortalece Desarrollo Social trabajo con 265 comités de vecinos en la ciudad

Gobierno Municipal responde a críticas sobre Bomberos y destaca inversión superior a...

Atiende JMAS hundimiento registrado sobre la Avenida Rafael Pérez Serna.

Iniciará sexta jornada de “Juárez Amanece Limpio” en Riberas del Bravo y...

Tesorería Móvil brindará atención en Urbi Villa del Prado este sábado