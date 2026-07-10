La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), localizó sana y salva a la adolescente de iniciales D. J. H. A., de 16 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez.

Por medio de la implementación de los protocolos de búsqueda, tareas de inteligencia y operativos permanentes, la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, encontró a la menor de edad que se había ausentado el 01 de julio del año en curso, en el fraccionamiento Parajes de San José.

A través de la entrevista ministerial y las indagatorias se conoció que la adolescente no fue víctima de algún delito. Fue entregada a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.