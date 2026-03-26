Hoy por la tarde, se llevó a cabo el Sponsors Day ofrecido por el Bravos Fútbol Club, evento al que asistió el Presidente Municipal , Cruz Pérez Cuéllar, atendiendo la invitación por parte de la presidenta del club juarense, Alejandra De la Vega.

“Muy contento de convivir con las y los jugadores de los Bravos, así como con quienes forman parte del grupo de patrocinadores del equipo”, indicó el alcalde.

Dijo que el equipo le hace bien a la ciudad, ya que pocas ciudades tienen un equipo de primera división; Juárez la tiene y la ciudad lo necesita.

“Hay que seguirlos apoyando para que sigan creciendo, porque ellas y ellos son embajadores de Juárez, hablan bien de nuestra ciudad en todo el país, así como a nivel internacional”, puntualizó.

Explicó que la esencia de la gente de Juárez se transmite a través de esta convivencia que se genera en cada partido, además de ser una inspiración para la niñez.

“La verdad es que podríamos encontrar una lista muy larga de cosas positivas que bravos le trae a la ciudad, por eso, sin duda alguna el Gobierno Municipal seguirá apoyando el deporte”, abundó el edil.

El club agradeció la confianza y el respaldo de cada uno de sus patrocinadores, así como del Gobierno Municipal, cuyo apoyo resulta clave, no solo para el crecimiento deportivo, sino también para el impacto positivo en la comunidad.