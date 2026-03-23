Concierto de la XI Región Militar fortalece la cercanía con la comunidad

La XI Región Militar llevó a cabo un concierto el pasado 22 de marzo de 2026, como parte de sus actividades de acercamiento social y fortalecimiento de valores. El evento se desarrolló de 19:10 a 20:10 horas en la Plaza del Batallón de los Supremos Poderes, ubicada en la avenida Vicente Guerrero, en el Centro de la ciudad.

La presentación estuvo a cargo del Teniente Músico David Méndez Ramos, acompañado por 7 oficiales y 19 elementos de tropa, quienes integran la Banda de Música de la XI Región Militar. Durante el concierto, los asistentes disfrutaron de un repertorio que resaltó la tradición musical y su capacidad de generar espacios de convivencia comunitaria.

De acuerdo con la institución, la realización de estas actividades tiene como objetivo acercar a la población a las labores que desempeñan las Fuerzas Armadas, promoviendo valores como la confianza, la empatía y el respeto entre la ciudadanía chihuahuense y el personal militar.

El concierto formó parte de una estrategia continua para fortalecer la relación social y reafirmar el compromiso del Ejército con la comunidad que sirve.