La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la etapa final de construcción de la Presa Filtro II, infraestructura que registra un avance del 98 por ciento y que estará concluida el próximo mes de mayo.

El ingeniero Cesar Triana, director de Obra de la JMAS, informó que la próxima semana se llevará a cabo el colado de concreto en una de las áreas más relevantes de la presa, estructura donde inicia la descarga del agua al alcanzar su nivel máximo de almacenamiento.

“Estamos con los detalles de la obra de control, que son dos tuberías ubicadas del lado derecho de la presa, que servirán como contención del agua, ya que impedirán que la corriente transcurra de manera violenta para protección de la población, ya es la parte final de la construcción de esta presa”, explicó.

La Presa Filtro II representa una inversión aproximada de 124 millones de pesos, con recursos aportados por el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). Esta obra beneficiará directamente a más de 38 mil personas que habitan en zonas consideradas de alto riesgo.

Con este proyecto, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura preventiva, anticipándose a posibles contingencias durante la temporada de lluvias de este año, para la seguridad y beneficio de los juarenses.