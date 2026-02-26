El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la edición número 39 de la Cruzada Nocturna, realizada la noche del miércoles en la avenida Manuel Gómez Morín, como parte de las acciones permanentes para el mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad.



La intervención, coordinada por la Dirección General de Servicios Públicos, se llevó a cabo en un tramo de 3.2 kilómetros, comprendido entre la avenida Tecnológico y Paseo de la Victoria, uno de los corredores comerciales más transitados.



Durante la Cruzada, el alcalde agradeció y reconoció el trabajo del personal de las direcciones de Parques y Jardines, Alumbrado Público y Limpia, quienes participaron en las labores efectuadas en la zona.



Destacó que estas acciones forman parte del convenio establecido con los corredores comerciales, con el objetivo de dar mantenimiento continuo a las principales vialidades.



El director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, informó que las dependencias iniciaron con los trabajos desde el lunes pasado, dándole seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración municipal.



En materia de áreas verdes, el coordinador de Parques y Jardines, Julio Martínez, dijo que se hizo limpieza general del camellón central, retiro de árboles secos y poda formativa del arbolado existente, a fin de mejorar la seguridad y la imagen del sector.



Por su parte, el coordinador de Alumbrado Público, Juan Huerta, señaló que se intervinieron 136 luminarias de 190, 200 y 210 watts; además, se dio mantenimiento a tres gabinetes de control, se instalaron seis arbotantes y se rehabilitaron 100 metros de la red de alumbrado público.



En cuanto a las labores de limpieza, el coordinador operativo de la Dirección de Limpia, Juan Carlos Olivas, informó que retiraron ocho toneladas de tierra de arrastre y basura, además de efectuar limpieza en laterales y retornos de camellones.



En representación de los comerciantes, el presidente de Corredores Comerciales, José Antonio Murguía Chávez, agradeció al alcalde el cumplimiento del convenio y reconoció el trabajo permanente de la Dirección General de Servicios Públicos en beneficio de quienes transitan y laboran en la avenida Manuel Gómez Morín.



“Seguiremos trabajando para el mejoramiento de la ciudad y para tener una ciudad más bonita”, expresó.



Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos, fortalecer la seguridad y consolidar la imagen urbana de los principales corredores comerciales.



Durante la Cruzada Nocturna también estuvieron Martín Luna, del corredor comercial Manuel Gómez Morín y Norallah Abuzekri, del corredor comercial Pedro Rosales de León.