CIA y FBI ubicaron con precisión a “El Mencho” y un día después fue abatido por autoridades mexicanas

Autoridades mexicanas lograron identificar con precisión la ubicación de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, gracias a información estratégica proporcionada por agencias de inteligencia de Estados Unidos, de acuerdo con fuentes vinculadas a la operación.

Medios estadounidenses revelaron que, días antes del operativo que terminó con la muerte del capo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, un avión no tripulado de vigilancia de ese país sobrevoló zonas de Colima, Nayarit y Jalisco para reunir datos sobre las actividades del CJNG y los movimientos de su líder.

De acuerdo con lo publicado por el diario Los Angeles Times, la colaboración de la CIA y el FBI fue determinante para precisar el paradero de Oseguera Cervantes. Dos días antes de la operación militar, agentes mexicanos detectaron a la pareja sentimental del narcotraficante y siguieron sus desplazamientos hasta las inmediaciones de Guadalajara, lo que permitió ubicar con exactitud la cabaña donde se mantenía oculto.

La mañana del domingo, elementos del Ejército Mexicano descendieron de un helicóptero en la zona boscosa de Tapalpa donde se encontraba El Mencho. Fuentes cercanas informaron que el líder criminal no estaba en alerta, pues había organizado una reunión social en ese lugar previo al operativo.

Funcionarios consultados señalaron que durante meses se evaluaron las posibles consecuencias de detener al capo, incluyendo el riesgo de que Estados Unidos interviniera de manera unilateral si México no actuaba con oportunidad.

Además de la información suministrada por agencias estadounidenses, investigaciones previas y la detención de un funcionario vinculado al CJNG a principios de febrero también habrían contribuido a establecer el paradero de Oseguera Cervantes, quien padecía diversos problemas de salud que limitaban su movilidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la operación contó con intercambio de inteligencia con Estados Unidos, aunque autoridades mexicanas insistieron en que la acción táctica fue realizada por fuerzas nacionales.