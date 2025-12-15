Inicio » Juarenses resentirán alza en productos chinos
by Eduardo Huízar
Ciudad Juárez, Chihuahua.–La reciente aplicación de aranceles por parte del Gobierno de México a productos de origen chino podría traducirse en un golpe directo a la economía personal de las familias juarenses, principalmente en el costo de artículos de uso cotidiano como ropa, calzado, electrónicos y pequeños electrodomésticos.

Ciudad Juárez es una frontera donde abundan los comercios que importan mercancía china, especialmente en zonas como el Centro, corredores comerciales populares y plazas de mayoreo. Estos negocios dependen en gran medida de productos provenientes de Asia, por lo que el incremento en impuestos de importación comenzará a reflejarse en los precios finales al consumidor.

De acuerdo con comerciantes locales, los nuevos aranceles elevarán los costos de productos como prendas de vestir, mochilas, zapatos, celulares, audífonos, pantallas, cables, accesorios y artículos para el hogar, muchos de los cuales son adquiridos por familias de ingresos medios y bajos debido a su bajo precio.

“Si a nosotros nos cuesta más traer la mercancía, inevitablemente se va a reflejar en el precio”, explicó un comerciante del primer cuadro de la ciudad, quien reconoció que absorber el impacto ya no es viable.

Especialistas advierten que el encarecimiento de estos productos reducirá el poder de compra de los juarenses, en un contexto donde los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios. Artículos que antes se adquirían como básicos podrían convertirse en gastos que las familias tendrán que posponer o reducir.

Negocios de capital chino o dedicados a la importación directa de mercancía asiática podrían enfrentar menores ventas, reducción de inventarios e incluso el cierre de establecimientos, al no poder competir con precios más altos o sustituir rápidamente a otros proveedores.

Aunque la medida busca fortalecer la industria nacional, en el corto plazo Ciudad Juárez resentirá el impacto, ya que gran parte de su economía cotidiana depende de productos importados. El efecto será visible en los mercados populares, tiendas de barrio y comercios de mayoreo, donde miles de juarenses realizan sus compras diarias.

