Gobierno del Estado y su promesa sin señal: a 18 días, no opera el wifi gratuito en el Parque Central

Ciudad Juárez, 26 de febrero.– A 18 días de la fecha anunciada para la activación del servicio de internet gratuito en el Parque Central, el Gobierno del Estado no ha cumplido con la promesa de habilitar wifi libre en distintos puntos estratégicos del parque.

El pasado 8 de febrero fue señalado como el inicio del servicio; sin embargo, este jueves 26 de febrero no existe red pública abierta disponible para los visitantes.

Durante un recorrido realizado en el parque, se buscó en varios puntos la supuesta señal gratuita, pero las redes detectadas se encontraban cerradas y protegidas con contraseña. En ningún caso se localizó una red de acceso libre identificada como servicio público estatal.

Además, al consultar a distintas personas que se encontraban en el lugar, todas coincidieron en que desconocían la existencia de internet gratuito en el parque. “No sabía que iba a haber wifi gratis”, mencionó uno de los usuarios entrevistados. Otros visitantes señalaron que, de haber estado disponible, lo habrían utilizado para tareas escolares, trabajo o navegación básica.

La falta de señal y el desconocimiento generalizado evidencian no solo el retraso en la implementación del servicio, sino también una posible falta de difusión o claridad sobre el proyecto.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una explicación pública sobre las razones por las cuales el internet prometido no está funcionando ni han informado una nueva fecha para su activación.

Mientras tanto, el anuncio realizado semanas atrás permanece sin materializarse, dejando a los usuarios del Parque Central sin el beneficio anunciado.