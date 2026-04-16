–Cruz Pérez contra las cuerdas por el movimiento de Andrea

–Corral canta una victoria en los tribunales

–Cobran predial a domicilio

Con bombo y platillo, la senadora Andrea Chávez anunció que pidió licencia en el Senado de la República.

Y aunque cualquiera pensaría, con toda lógica, que lo hace para descansar por su embarazo, la jugada es de doble filo: por un lado, se retira para dar a luz y luego atender a su bebé, y por otro, para empezar a mover piezas en su proyecto político rumbo a la candidatura de Morena por la gubernatura de Chihuahua en 2027.

El llamado de Claudia Sheinbaum le cayó como anillo al dedo, porque la presidenta pidió a todos los suspirantes de Morena que busquen cargos de elección popular, que dejen sus puestos para evitar conflictos de interés, y Andrea, ni tarda ni perezosa, aprovechó la recta de su embarazo para anunciar su congruencia con el movimiento.

Y de pasadita meter en serios aprietos a Cruz Pérez Cuéllar quien también aspira a la misma candidatura.

Por ahí, algunos malpensados dirán que la jugada fue estratégica, que el embarazo sirvió para justificar la salida anticipada —cuando la mayoría de las mujeres en estado de embarazo se incapacitan hasta el octavo mes y ella se va al séptimo— y tener tiempo libre para armar su estructura electoral.

Pero la realidad es que, con esta decisión, Andrea Chávez se perfila como una de las cartas fuertes de Morena en Chihuahua, y el paso que da, según ella, es congruente con el llamado de Sheinbaum, dejar el cargo para dedicarse de lleno al “trabajo territorial y político”.

En la grilla, cada uno juega con las cartas que tiene, y estas son las que le tocaron a la senadora.

Sin perder el ritmo ni la sonrisa, Andrea se sube al tren de la precampaña franca, mientras presume que espera a su hijo y persigue su sueño de ser gobernadora. Mejor historia no puede construir.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación le hizo el favor al senador paseño Javier Corral Jurado, desechando, sin hacer tanto ruido, la queja del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien desde 2021 lo acusaba de daño moral cuando Corral era gobernador de Chihuahua.

El asunto viene arrastrándose desde hace tiempo, cuando el entonces gobernador -panista de día, morenista de noche- Corral Jurado, según Pérez Cuéllar, le echó mala fama y le pisoteó el honor.

El alcalde no se quedó callado, se fue hasta la Suprema Corte, y a su paso dejó un rosario de amparos, recursos, quejas… al final no funcionaron.

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En la Tesorería Municipal andan muy activos para ir a cobrar el Impuesto Predial con sus Cruzadas Móviles, que ya andan circulando por las zonas habitacionales como si fueran camiones de tamales o de pan dulce.

Las lenguas de triple filo comentan que quieren apretar el cinturón a los contribuyentes ya que la cosa está dura y el presupuesto anda más flaco que los perros callejeros de la Chaveña.

La estrategia de acercar el cobro es una jugada para que los juarenses no se escapen de pagar, con la tesorería a la puerta de las casas, ya no hay pretexto de saldar las deudas con el gobierno.

Pero también hay quienes ven con buenos ojos que el gobierno municipal se ponga las pilas y busque maneras de que la gente cumpla sin tanto trámite y sin pasar por las filas interminables del edificio público.