Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez de acercar sus programas y servicios a la ciudadanía, la Dirección General de Desarrollo Social entregó 150 apoyos alimenticios y 100 tinacos a familias durante la Cruzada de Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizada esta mañana en el fraccionamiento La Hacienda.



El titular de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, informó que previamente se llevó a cabo un recorrido por el sector para identificar las principales necesidades de los vecinos, quienes realizaron sus solicitudes de apoyo, así como de habitantes de zonas aledañas.



Detalló que los apoyos alimenticios incluyen 34 productos de la canasta básica, entre ellos arroz, aceite, atún, carne de pollo y res, pastas, galletas, maicena y salsas de tomate, artículos esenciales para fortalecer la economía familiar y apoyar la alimentación en los hogares.



Asimismo, explicó que los tinacos entregados tienen una capacidad de 200 litros, lo que permitirá a las familias contar con almacenamiento de agua suficiente, garantizando el acceso al vital líquido para las actividades cotidianas.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de atender de manera directa a la población, llevando apoyos y soluciones a las colonias mediante las cruzadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.